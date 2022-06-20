Вже визначилися: який вигляд має будинок, до якого переїжджають Кейт та Вільям

Вже визначилися: який вигляд має будинок, до якого переїжджають Кейт та Вільям

Герцог та герцогиня Кембриджські разом із трьома дітьми готуються до переїзду. Говорять, що це може статися після святкування дня народження принца Вільяма. Завтра, 21 червня, герцогу Кембриджському виповнюється 40 років.

Жити пара з дітьми збирається в котеджі Аделаїди у Віндзорі, щоб бути ближче до королеви Єлизавети II. Експерти вважають, що принц Вільям хоче бути ближчим до Її Величності, оскільки вона продовжує делегувати йому додаткові королівські обов'язки.

Смерть принца Філіпа у квітні 2021 року також зіграла свою роль у цьому рішенні. Але справа не лише у цьому. Кейт і Вільям дуже люблять природу і хочуть жити далеко від галасливого Лондона, де розташована їхня резиденція - Кенсінгтонський палац, де вони живуть зараз.

Кенсінгтонський палац / Фото: Getty Images

Котедж Аделаїди меншого розміру відповідає всім вимогам пари, повідомляє The Sun: "Вони були непохитними, вони не хотіли нічого занадто ефектного або чогось, що вимагало ремонту або додаткової безпеки, щоб не бути тягарем для платників податків. Це скромний будинок з чотирма спальнями і красивим садом", - зазначає видання.

А це означає, що троє дітей пари зможуть вже у вересні разом піти до нової школи. Також відомо, що королева Єлизавета II дуже рада, що її онук із сім'єю житиме по сусідству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сімейне "гніздечко" пари Анмер Холл у Норфолку залишиться і далі їхнім заміським будинком і вони будуть використовувати свої апартаменти в Кенсінгтонському палаці, як офіси для персоналу.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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