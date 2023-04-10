Вже й язик німіє: нові подробиці стану здоров'я Путіна

Навколо теми здоров'я російського президента точаться постійні дискусії. Одні кажуть, що диктатор ледь не помирає, інші, що він живіший за всіх живих.

Втім, ні для кого вже давно не таємниця, що Путін все ж таки страждає від онкології, а препарати, які він приймає під час терапії, дуже сильно впливають на його свідомість.

Згідно з черговою інформацією від телеграм-каналу Generall SVR, "фюрер", що пройшов у березні черговий курс лікування, буквально вчора поскаржився медикам на погіршення самопочуття.

Вчора вранці Путін поскаржився медикам, які, як відомо, регулярно моніторять його стан здоров'я, на порушення зору, оніміння язика, часткову втрату чутливості правої руки та ноги та сильний головний біль. Бригада, яка чергувала цього дня в його "бункері", не впоралася і викликала на допомогу інших лікарів, які беруть участь у лікуванні президента. Першу допомогу диктатору надали і рекомендували повний спокій.

Путін / Фото: Associated Press

"Після надання йому першої допомоги президент пройшов обстеження, після чого консиліум лікарів, які мають відношення до лікування президента та профільних фахівців, яких залучили вчора до лікування Путіна, призначили ліки та рекомендували як мінімум кілька днів повний спокій. До полудня за московським часом президенту стало значно легше, а надвечір стан повністю стабілізувався і не викликав у медиків занепокоєння", - пише канал.

Тим часом, кажуть, що близьке оточення Путіна та його родина потішають себе оптимізмом та надіями, що житиме він ще довго. Однак, не все так однозначно, коли йдеться про онкологію.

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