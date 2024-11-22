Вже його носила: королева Летиція приїхала на церемонію в улюбленому твідовому жакеті

Королева Летиція відвідала церемонію вручення журналістської премії імені Луїса Каранделла у Сенатському палаці у Мадриді.
Ці нагороди відзначають роботу видатних журналістів у категоріях парламентаризму та територіальності.
Для нового виходу королева Летиція обрала елегантне вбрання, що складається з твідового жакета з круглим вирізом, створеного жінками Асоціації із запобігання проституції (APRAMP), в якому вже з'являлася на публіці багато разів. Її Величність доповнила образ чорними штанями та чорним пальтом без коміра від Carolina Herrera та лакованими туфлями на підборах.
Летиція розпустила волосся, зробила макіяж у теплих відтінках і одягла золоті сережки та свою улюблену каблучку від Coreterno.
А декількома днями раніше королева Летиція була присутня на 85-й церемонії вручення премії "Мадридської асоціації преси" в Real Casa De Correos теж у Мадриді, де з'явилася в стильному штанному костюмі сірого кольору, який складався з жилета, жакета і широких штанів зі стрілками.
Читайте також:
- У чорній трикотажній сукні та високих чоботях: королева Летиція на прийомі у палаці
- Віддає перевагу натуральності: який вигляд має манікюр королеви Летиції
- Пальто в осінньому гардеробі королеви Летиції: розглядаємо образи