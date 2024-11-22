Вже його носила: королева Летиція приїхала на церемонію в улюбленому твідовому жакеті

Ці нагороди відзначають роботу видатних журналістів у категоріях парламентаризму та територіальності.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Для нового виходу королева Летиція обрала елегантне вбрання, що складається з твідового жакета з круглим вирізом, створеного жінками Асоціації із запобігання проституції (APRAMP), в якому вже з'являлася на публіці багато разів. Її Величність доповнила образ чорними штанями та чорним пальтом без коміра від Carolina Herrera та лакованими туфлями на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція розпустила волосся, зробила макіяж у теплих відтінках і одягла золоті сережки та свою улюблену каблучку від Coreterno.

А декількома днями раніше королева Летиція була присутня на 85-й церемонії вручення премії "Мадридської асоціації преси" в Real Casa De Correos теж у Мадриді, де з'явилася в стильному штанному костюмі сірого кольору, який складався з жилета, жакета і широких штанів зі стрілками.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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