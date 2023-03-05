Вже за тиждень: королева Ранія анонсувала весілля дочки та показала зворушливий ролик

У липні 2022 року королівська родина Йорданії повідомила, що принцеса Іман заручена. А сьогодні королева Ранія повідомила, що весілля її дочки відбудеться за тиждень – 12 березня.

Королева Ранія опублікувала в блогу в Instagram миле відео, в якому показала кадри, як вперше побачила маленьку Іман і описала свої почуття до дочки.

"Вперше, коли я взяла на руки свою дитину, я знала, що моє життя вже ніколи не буде колишнім. Через тиждень вона буде нареченою. Моя дорога Іман, я так рада за тебе і так пишаюся всім, що ти робиш. Дякую дуже талановитим @elissazkh і @imarwankhoury за цей чудовий подарунок і за вашу дивовижну здатність так красиво вловлювати почуття", — написала під відео королева.

Принцеса Іман стане дружиною Джаміля Терміотіса, керуючого партнера нью-йоркського фонду венчурного капіталу. Він народився в Каракасі, Венесуела, 1994 року і на два роки старший за наречену.

З нетерпінням чекаємо на весілля, так хочеться побачити, яка ж сукня буде цього дня на принцесі Іман.

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