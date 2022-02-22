Вже здоровий: король Філіп із дружиною Летицею відвідав галаконцерт

Король Іспанії Філіп VI вже одужав від коронавірусу і з'явився на першому спільному з дружиною Летицією заході.

21 лютого Філіп та Летиція були присутні на галаконцерті, присвяченому 5-річчю від дня смерті Антоніо Небріхі, у Королівському театрі в Мадриді.

49-річна королева була одягнена у чорну сукню з рукавами три чверті та взута у шкіряні туфлі-човники на підборах. В руках її Величності був маленький чорний клатч. А на пальці сяяла улюблена позолочена каблучка від бренду Karen Hallam.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Волосся Летиції було розпущене, на обличчі був макіяж і захисна маска, а у вухах виблискували дорогоцінні сережки. Король Філіп був теж у темному костюмі, білій сорочці та темно-синій краватці. І обов'язково у захисній масці на обличчі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Нагадаємо, майже два тижні минуло з того часу, як палац повідомив, що король Філіп VI заразився коронавірусом.

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