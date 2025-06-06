Взяла приклад з Меган Маркл: королева Камілла вирішила оригінально прикрасити руку

Королева Камілла / © Getty Images

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Дружина короля Чарльза вирішила прикрасити мізинець каблучкою, як Меган Маркл. Герцогиню Сассекську часто фотографують з її фірмовою каблучкою на мізинці з трикаратним діамантом, а ось Камілла прикрасила руку золотою каблучкою. Також перстень на мізинці протягом багатьох років носить і Чарльз.

Королева Камілла / © Getty Images

Що стосується вбрання, то Камілла одягла блакитний костюм пастельного кольору від Bruce Oldfield, який включав спідницю нижче колін і жакет з оригінальним подолом та рукавами. Також день був дощовим, тож королева тримала в руці прозору парасольку.

Королева Камілла / © Getty Images

Це вбрання вона доповнила білим топом, туфлями з чорним мисом від Chanel і невеликою брошкою-підковою, яка прикрашала її жакет. Традиційно на її руці був і улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.

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Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше Камілла відвідала виставку в Лондоні British Flowers Week, яка відбулася у Садовому музеї. На заході Її Величність з’явилася в елегантній сукні міді свого улюбленого трохи вільного фасону та з вкороченими рукавами, а також несподівано зробила коментар про родичку Чарльза.

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