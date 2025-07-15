Взяла його з притулку: королева Камілла поділилася фото зі своїм новим песиком

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

У понеділок, 14 липня, Камілла відвідала притулок для собак Баттерсі, де власне і взяла свого вихованця Молі. Королева є покровителькою цього притулку.

Напередодні в Instagram-акаунті королівської родини було опубліковано новий знімок Камілли з Молі.

Королева Камілла і її собака Молі / © Getty Images

«Це був чудовий день у @Battersea! Ми так вдячні вам за все, що ви робите! 🐾 Поки Молі відпочивала вдома, вона мріяла про возз’єднання зі своїми старими друзями!» — написали під знімком королеви в соцмережі.

Реклама

Новий портрет було зроблено на початку цього місяця фотографом Крісом Джексоном у саду Реймілл-гаус, особистого будинку королеви у графстві Вілтшир. Королева Камілла придбала цей будинок 1996 року після розлучення з першим чоловіком, Ендрю Паркер-Боулзом. Реймілл розташований лише за 15 хвилин від Гайгроува, однієї з резиденцій короля Чарльза.

Нагадаємо, у Камілли також є джек-рассел-тер’єр на прізвисько Блюбелл, а у короля Чарльза є мисливський собака породи лаготто-романьоло на прізвисько Снафф.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інших улюблених вихованців королівських осіб.