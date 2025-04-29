Взяли приклад з короля і королеви: Кейт і Вільям у свою річницю приїхали до Шотландії

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

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Кейт і Вільям прибули сьогодні на острів Мал з дводенним візитом. Там пара вже встигла відвідати громадський центр і ринок ремісників.

У Instagram принца і принцеси Уельських поділилися поки лише одним знімком з їхнього візиту в країну. Кейт обрала для виходу на публіку сорочку кольору деніму і подовжений коричневий блейзер, у неї було розпущене волосся, а образ доповнювало кілька підвісок на шиї, годинник і заручальна каблучка принцеси Діани. Принц Вільям одягнув картатий піджак сірого кольору, штани та білу сорочку.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Instagram принца і принцеси Уельских

Шотландія — особливе місце для принца Вільяма та принцеси Кейт, оскільки саме там вони вперше зустрілися, будучи студентами Університету Сент-Ендрюс. Вони потоваришували, перш ніж усе переросло в романтичні стосунки, які Вільям назвав «хорошим фундаментом» під час інтерв’ю з приводу їхніх заручин 2010 року.

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Нагадаємо, вони одружилися саме цього дня, 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press