ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Взяли її з собою до Парижа: принцеса Раджва і кронпринц Хусейн показали, як підросла їхня дочка Іман

Йорданське королівське подружжя поділилося коротким роликом, змонтованим за підсумками їхньої робочої поїздки до Франції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман

Спадковий принц Хусейн і його дружина принцеса Раджва поділилися найяскравішими моментами своєї офіційної поїздки на сторінці кронпринца в Instagram. Завдяки цьому ролику публіка змогла побачити, що пара брала свою однорічну дочку — принцесу Іман — із собою у цю поїздку.

«Основні моменти продуктивного візиту до Французької Республіки, що включала зустрічі з президентом Макроном і заходи, спрямовані на розширення співробітництва в політичній, економічній та оборонній сферах», — написав майбутній король у підписі до ролика.

Наприкінці відео було показано зворушливий сімейний момент, де Раджву та Хусейна зазнімковано разом однорічною дочкою Іман під час перельоту літаком. Кронпринц тримав свою дочку на руках, а його дружина розважала дитину м’якою іграшкою.

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Нагадаємо, пара одружилася у червні 2023 року у палаці Захран в Аммані. У серпні 2024 року у них народилася дочка, принцеса Іман Бінт Хусейн.

Раніше ми показували детальніше образ принцеси Раджви з цієї подорожі до Парижа. Майбутня королева-консорт Йорданії обрала стриманий, але дорогий лук.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie