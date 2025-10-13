Взяли її з собою до Парижа: принцеса Раджва і кронпринц Хусейн показали, як підросла їхня дочка Іман

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн з дочкою Іман

Спадковий принц Хусейн і його дружина принцеса Раджва поділилися найяскравішими моментами своєї офіційної поїздки на сторінці кронпринца в Instagram. Завдяки цьому ролику публіка змогла побачити, що пара брала свою однорічну дочку — принцесу Іман — із собою у цю поїздку.

«Основні моменти продуктивного візиту до Французької Республіки, що включала зустрічі з президентом Макроном і заходи, спрямовані на розширення співробітництва в політичній, економічній та оборонній сферах», — написав майбутній король у підписі до ролика.

Наприкінці відео було показано зворушливий сімейний момент, де Раджву та Хусейна зазнімковано разом однорічною дочкою Іман під час перельоту літаком. Кронпринц тримав свою дочку на руках, а його дружина розважала дитину м’якою іграшкою.

Нагадаємо, пара одружилася у червні 2023 року у палаці Захран в Аммані. У серпні 2024 року у них народилася дочка, принцеса Іман Бінт Хусейн.

Раніше ми показували детальніше образ принцеси Раджви з цієї подорожі до Парижа. Майбутня королева-консорт Йорданії обрала стриманий, але дорогий лук.