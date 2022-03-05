Взуттєвий бренд Kachorovska шиє берці для української армії

Українські виробники об'єднуються.

Український взуттєвий бренд Kachorovska теж спрямував сили свого виробництва для допомоги українській армії. На своїй сторінці бренд повідомив, що тепер шиє берці.

"Дорогі друзі! Ми спрямували всі можливі потужності виробництва на відшив берців для наших бійців. Відшито і відправлено на потреби вже 500 пар! Наша ціль: зібрати кошти на комплектуючі і матеріали, мінімум 500 тисяч гривень (орієнтовно на 500 пар) Відправляємо готові берці на потреби територіальних оборон. Готові обробляти запити з інших регіонів в порядку черги. Залишайте ваші запити, ми виконаємо замовлення по можливостях роботи фабрики", - сказано у заяві бренду.

Нагадаємо, допомагає також армії й дизайнер Андре Тан. Разом із підприємцями та постачальниками, які надають тканину безкоштовно, Тан відшиває теплі жилети та термобілизну для нашої тероборони та ЗСУ.

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