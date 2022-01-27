Взяла до рук лопату: герцогиня Камілла посадила дерево на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II

Вчора герцогиня Корнуольська відвідала Оксфорд.

74-річна Камілла відвідала Бодліанську бібліотеку Оксфордського університету, а потім була заскочена фотографами, коли садила горобину на честь ініціативи The Queen's Green Canopy, яка стартувала в травні 2021 року в Сполученому Королівстві на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II 2022 року.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Щоб збільшити та захистити місцевий деревний покрив, людям було запропоновано зробити цей "особливий подарунок" королеві на честь її 70-річчя на престолі. Камілла публічно підтримала ініціативу, взявши до рук лопату та посадивши дерево.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Нагадаємо, у травні 2021 року старший син монархині – принц Чарльз посадив дерево біля Віндзорського замку, ознаменувавши цим запуск The Queen's Green Canopy (QGC). Тоді разом з ним була присутня і Її Величність.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

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