Взяла до рук лопату: герцогиня Корнуольська на публічному заході посадила дерево

Герцогиня Корнуольська вже поїхала з Глазго, де відвідувала саміт ООН Cop26 разом із своїм чоловіком принцом Чарльзом.

74-річна Камілла була заскочена фотографами, коли садила дерево під час свого візиту до хоспісу Святого Вілфреда в рамках проєкту The Queen's Green Canopy та з нагоди 40-річчя хоспісу в Істборні, в Англії.

Одягнена Камілла сьогодні була у фіолетове пальто у червону клітинку та високі замшеві чоботи на підборах. Герцогиня взяла до рук лопату, що робить не вперше на публіці і посадила дерево. Манікюр герцогині Корнуольської не постраждав. А її новий образ доповнювали сережки-висячки, брошка на грудях та кілька браслетів на зап'ясті.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Тим часом принц Чарльз у Глазго зустрівся з Леонардо Ді Капріо та Стеллою Маккартні. Він відвідав Художню галерею, де дизайнерка Стелла Маккартні продемонструвала інсталяцію екологічно чистої моди.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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