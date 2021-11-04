Взяла до рук лопату: герцогиня Корнуольська на публічному заході посадила дерево

Герцогиня Корнуольська вже поїхала з Глазго, де відвідувала саміт ООН Cop26 разом із своїм чоловіком принцом Чарльзом.
74-річна Камілла була заскочена фотографами, коли садила дерево під час свого візиту до хоспісу Святого Вілфреда в рамках проєкту The Queen's Green Canopy та з нагоди 40-річчя хоспісу в Істборні, в Англії.
Одягнена Камілла сьогодні була у фіолетове пальто у червону клітинку та високі замшеві чоботи на підборах. Герцогиня взяла до рук лопату, що робить не вперше на публіці і посадила дерево. Манікюр герцогині Корнуольської не постраждав. А її новий образ доповнювали сережки-висячки, брошка на грудях та кілька браслетів на зап'ясті.
Тим часом принц Чарльз у Глазго зустрівся з Леонардо Ді Капріо та Стеллою Маккартні. Він відвідав Художню галерею, де дизайнерка Стелла Маккартні продемонструвала інсталяцію екологічно чистої моди.
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