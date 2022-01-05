Взяла гроші та передумала: Вірджинія Джуфре рішуче налаштована проти принца Ендрю

Адвокати принца Ендрю просять закрити справу про сексуальне насильство, в якому звинувачують герцога Йоркського.

У вівторок адвокати принца Ендрю посперечалися про відхилення цивільного позову Вірджинії Джуфре про сексуальне насильство після того, як у понеділок стало відомо, що засуджений Джеффрі Епштейн досяг врегулювання з Джуфре на 500 000 доларів, в якому вона погодилася не пред'являти позов будь-кому іншому, пише People.

У документі 2009 року, в якому не згадується принц Ендрю, Джуфре погодилася не подавати жодних позовів проти Епштейна, ні проти інших обвинувачених в обмін на 500 тисяч доларів. Адвокати 61-річного сина королеви Єлизавети кажуть, що угода означає, що громадянка Вірджинія Джуфре не може подати до суду на герцога Йоркського, але адвокати Джуфре заперечують, що умови мирової угоди у Флориді не стосуються її справи проти королівської родини.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Судове засідання у Нью-Йорку під головуванням судді Л'юїса А. Каплана розпочалося у вівторок вранці. Вислухавши аргументи протягом години, суддя Каплан завершив слухання по телеконференції та сказав, що рішення про припинення справи буде ухвалено "досить скоро".

У судовому процесі, що триває, громадянка Джуфре заявляє, що її тричі змушували займатися сексом з принцом Ендрю в період від 1999 по 2002 рік у Лондоні, Нью-Йорку і на приватному карибському острові, що належить Епштейну. Принц Ендрю заперечує, що причетний до цього.

Нагадаємо, принц Ендрю дав інтерв'ю ВВС через два місяці після того, як Джеффрі Епштейна знайшли мертвим, передбачається, що він повісився у тюремній камері Metropolitan Correctional Center. Метою Ендрю було прояснити його стосунки з опальним фінансистом, а також відповісти на звинувачення Джуфре. Після інтерв'ю Ендрю склав із себе королівські обов'язки і зараз живе досить тихим життям.

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Getty Images

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