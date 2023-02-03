Взяла приклад з Єлизавети ІІ: королівська принцеса Анна в яскравому образі приїхала на церемонію

Її королівська Високість зазвичай з'являється на публіці у вбранні стриманих відтінків, але не сьогодні.

Принцеса Анна у супроводі лорд-мера Саутгемптона відвідала церемонію посадки дерев у парку Ендрюс під час свого візиту до Саутгемптона, графство Гемпшир.

72-річна королівська принцеса була одягнена у ніжно-блакитне пальто, високі замшеві чоботи та рукавички, а на плечі у неї висіла сумка на металевому ремінці. Мати принцеси королева Єлизавета II любила носити пальта таких яскравих квітів, а ось Анну в них можна побачити не часто.

Образ свій принцеса доповнила лаконічною брошкою на грудях та перлинними сережками. А в макіяжі лише трохи зробила акцент на губах. Зачіска у королівської принцеси була класичною.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Кілька днів тому Анна разом із братом королем Чарльзом III та його дружиною королевою Каміллою була присутня на прийомі в Букінгемському палаці, обравши тоді для свого виходу кремовий жакет та спідницю в горох.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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