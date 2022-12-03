Взяла сукню на прокат і одягла чокер Діани: принцеса Уельська зачарувала вечірнім образом

Ця гламурна подія ознаменувала собою фінал триденного туру королівської пари у США.

2 грудня принц та принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022 у MGM Music Hall, у Бостоні. Цей захід практично "нобелівська" премія, лише у сфері захисту навколишнього середовища. Вручається вона щорічно п'ятьом переможцям.

Вели захід Клара Амфо та Даніель Де Кім, а нагороди вручали принц та принцеса Уельська, Девід Бекхем, Рамі Малек, Кетрін О'Гара та Шейлін Вудлі.

Однак попри усіх зіркових гостей церемонії, погляди публіки були прикуті лише до Кетрін, яка з'явилася на килимовій доріжці у яскраво-зеленій сукні від бренду Solace.

Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Згідно з інформацією видання The Daily Mail, це вбрання Кейт взяла на прокат на сайті HURR лише за 74 фунти (це близько 3 346 гривень або 91 долар). Сукня мала довгі рукави, відкриті плечі, розріз позаду спідниці, була однотонною, обтислою, а на талії її прикрашав широкий пояс у колір вбрання.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Доповнила сукню Кейт гламурними туфлями зі стразами від Gianvito Rossi, а також сережками зі смарагдами від ювелірного бренду Asprey.

Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Однак головною окрасою в цьому образі став чокер зі смарагдами, який любила носити також принцеса Діана. Раніше ця приголомшлива прикраса у стилі ардеко належала королеві Марії.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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