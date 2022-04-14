Взяли на себе роль королеви: принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали службу у Великий четвер

Взяли на себе роль королеви: принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали службу у Великий четвер

Принц Чарльз та його дружина Камілла відвідали традиційну службу Royal Maundy, яку раніше відвідувала монархиня.

Через стан здоров'я та складнощі з мобільністю королева Єлизавета II передала цей обов'язок своєму старшому синові принцу Чарльзу та його дружині Каміллі. Вони сьогодні представляли монархиню на традиційній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Подружню пару вітав декан Віндзора, преподобний Девід Коннер, який виступив з промовою на службі подяки за принцом Філіпом минулого місяця, перш ніж зайняти свої місця в каплиці разом з іншими парафіянами.

За традицією, Чарльзу та Каміллі були вручені букети квітів – букети, які в минулі століття використовувалися для захисту від неприємних запахів під час церемонії, пише Hello!

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Служба Royal Maundy є важливою подією у королівському календарі. Цього року принц Уельський замість своєї матері роздавав людям спеціально випущені для цього дня монети за заслуги перед церквою та громадою.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Принц Чарльз був у фраку, а його дружина в гарному синьо-білому пальті та капелюсі. Вони обидвоє тримали в руках букети жовтих та бузкових квітів.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Минулого тижня, нагадаємо, Букінгемський палац повідомив, що Єлизавета II не братиме участі в службі, тому вона попросила свого спадкоємця зробити це замість неї. Рівно за тиждень монархиня відсвяткує 96-річчя.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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