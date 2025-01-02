Взяли навіть сина: Зара та Майк Тіндалли з дітьми побували на перегонах

Зара та Майк Тіндалли радісно провели день на новорічних кінних перегонах у Челтнемі, куди приїхали з трьома своїми дітьми.

Зара з'явилася на заході в стильному діловому костюмі в тонку смужку, що складається з темно-синього двобортного жакета і штанів, що пасують до нього від Veronica Beard. Свій лук спортсменка доповнила бордовим топом з високим коміром і парою шкіряних бордових рукавичок, сумкою Fairfax & Favor і оксамитовим обідком Camilla Rose Millinery.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком Тіндаллом та сином Лукасом / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк був одягнений у картаті штани, пудрово-блакитну сорочку, краватку кольору бордо та твідовий піджак. Пара йшла, тримаючи за руки свого 3-річного сина Лукаса. Білявий хлопчик був одягнений у чорну стьобану куртку, сині штани та білі шкіряні кеди.

Лена Тіндалл / Фото: Getty Images

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Також на заході були присутні старші діти пари – 10-річна донька Міа та 6-річна Лена. Нещодавно ми бачили дівчат на різдвяній проходці королівської родини в Сандрінгемі.

Зара і Майк Тіндалли у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Читайте також: