Взяли приклад із Сассексів: княже подружжя Монако представило різдвяну листівку

Княже подружжя Монако цього року представило дуже незвичайну різдвяну листівку.

На сторінці княгині Шарлін в Instagram був опублікований знімок, на якому намальована картина, де зображені Шарлін, її чоловік Альбер II та двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла. В підписі до листівки зазначено:

"Бажаю всім добрих та безпечних свят, з любов'ю ❤".

На картинці Шарлін намальована в красивій золотій сукні з пишною спідницею, Альбер у синьому костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою, також у синьому піджаку головний спадкоємець принц Жак, а його сестра Габріелла одягнена у світлу бальну сукню.

Княгиня Шарлін зараз перебуває на реабілітації, імовірно в одній із швейцарських клінік, тому реально взяти участь у фотосесії точно не змогла б. А брати знімок з архіву княжий дім Монако не захотів.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером / Associated Press

Зазначимо, листівка князя та княгині Монако дуже нагадує листівку принца Гаррі та герцогині Меган, яку вони показували минулого року. Фото було зроблено у вигляді намальованої картини.

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