Взяли в заручники виставу і Burger King: росіяни не відпускають залишки культури та цивілізації

Взяли в заручники виставу і Burger King: росіяни не відпускають залишки культури та цивілізації

Деяким людям і компаніям не так просто порвати всі зв'язки з Росією, як би їм цього не хотілося.

У Большому театрі відмовилися виконати вимогу про зняття вистави "Приборкання норовливої".

Виставу поставив відомий французький балетмейстер Жан-Крістоф Майо. Після початку бойових дій в Україні він вимагає призупинити показ свого твору на сцені Большого театру. Хореограф у відкритому листі керівництву театру заявив, що не бажає підтримувати російський уряд "презентацією своєї роботи в тій художній та політичній інституції, якою є московський Большой театр".

Проте у театрі вирішили його проігнорувати.

«Балет Монте-Карло», художнім керівником і балетмейстером якого є Жан-Крістоф Майо нещодавно підтримав жертв російської агресії та здійснив низку акцій, що засуджують вторгнення та пропонують конкретну допомогу людям, які її потребують.

Трупа відправила в Україну чимало дитячих товарів, дитячі ліжечка, засоби гігієни та ліки.

Вони також дали притулок 15-річній українській танцівниці, яка була змушена тікати з України. Академія принцеси Ґрейс також прийняла трьох молодих студентів у віці від 13 до 17 років, які знайшли притулок у князівстві.

Така сама ситуація склалася з ресторанами Burger King. Вони продовжують працювати в Росії, незважаючи на бажання компанії закрити бізнес у цій токсичній країні.

Як пояснив у своїй офіційній заяві глава американо-канадського концерну Restaurant Brands International (RBI) Девід Шир, ухвалити рішення в односторонньому порядку компанія не може, оскільки має лише 15% акцій. А її партнери в Росії просто відмовилися закривати ресторани.

Зокрема, Девід Шир сказав:

"Ми призупинили всю корпоративну підтримку російського ринку, включаючи операційну діяльність, маркетинг та підтримку ланцюжка поставок, а також відмовили у схваленні нових інвестицій та розширень. Ми взяли на себе зобов'язання перенаправляти будь-який прибуток, який ми отримуємо від бізнесу, включно з нашою частиною власності, Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і негайно зробили пожертвування у розмірі 1 мільйона доларів США для виконання цього зобов'язання. "

Українців підтримали і колишні солісти лондонського Королівського балету.

Нагадаємо, що раніше ухвала Великого театру засудила війну в Україні та залишила Росію. Також агресію проти українців засудив і легендарний танцівник Михайло Баришников.