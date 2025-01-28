Взяли з собою дочку-спадкоємицю: королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали пам'ятний захід

Королівська родина Нідерландів відвідала вчора Польщу, де відбулися пам'ятні заходи на честь 80-річчя від дня звільнення одного з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини — табору смерті Освенцім-Біркенау.
Королева Максима була в чорному пальті, з чорним головним убором, у неї на пальті була пришпилена брошка з діамантами та перлами, а також у перлинних сережках. Її дочка принцеса Катаріна-Амалія теж була в чорному пальті, і з чорною вуаллю на обличчі, у неї було розпущене довге волосся, а у вухах були золоті сережки. Король Віллем-Олександр одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку та краватку в принт.
"Освенцим-Біркенау, відомий як найбільший концентраційний табір і табір смерті нацистської Німеччини, був звільнений Радянською армією 27 січня 1945 року. Король Віллем-Олександр, королева Максима, принцеса Оранська, прем'єр-міністр і державний секретар у справах молоді, профілактики та спорту присутні в Польщі на святкуванні 80-ї річниці звільнення", - йдеться в повідомленні нідерландської королівської сім'ї під знімками, опублікованими в Instagram.
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Захід також відвідали інші королівські особи, зокрема король Чарльз III, королева Летиція, король Філіп VI, королева Матильда і королева Мері з чоловіками.
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