Взяв до рук лопату: принц Чарльз посадив дерево в особливому місці для своїх батьків Єлизавети та Філіпа

Взяв до рук лопату: принц Чарльз посадив дерево в особливому місці для своїх батьків Єлизавети та Філіпа

Принц Уельський сьогодні мав дуже важливий візит.

Принц Чарльз, принц Уельський та адмірал флоту у супроводі капітана Роджера Рідвіна, командувача BRNC, головував на параді лорда-адмірала у Королівському військово-морському коледжі Британії у Дартмуті.

Принц Чарльз / Getty Images

Це той самий коледж, де навчався батько Чарльза – принц Філіп, і де відбулася одна з найважливіших зустрічей Філіпа та його майбутньої дружини принцеси Єлизавети.

Принц Чарльз прибув туди у військовій формі, а також озброївся лопатою та посадив чергове дерево. Спадкоємець трону самовіддано виконує свої королівські обов'язки.

Принц Чарльз / Getty Images

Днями принц Уельський разом із дружиною Каміллою відвідали церкву Святого Марка в Баттерсі. Там вони зустрілися з волонтерами, персоналом церкви та церковними лідерами. А ще раніше королівська пара представила свою різдвяну листівку.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

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