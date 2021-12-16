Взяв до рук лопату: принц Чарльз посадив дерево в особливому місці для своїх батьків Єлизавети та Філіпа

Принц Уельський сьогодні мав дуже важливий візит.
Принц Чарльз, принц Уельський та адмірал флоту у супроводі капітана Роджера Рідвіна, командувача BRNC, головував на параді лорда-адмірала у Королівському військово-морському коледжі Британії у Дартмуті.
Це той самий коледж, де навчався батько Чарльза – принц Філіп, і де відбулася одна з найважливіших зустрічей Філіпа та його майбутньої дружини принцеси Єлизавети.
Принц Чарльз прибув туди у військовій формі, а також озброївся лопатою та посадив чергове дерево. Спадкоємець трону самовіддано виконує свої королівські обов'язки.
Днями принц Уельський разом із дружиною Каміллою відвідали церкву Святого Марка в Баттерсі. Там вони зустрілися з волонтерами, персоналом церкви та церковними лідерами. А ще раніше королівська пара представила свою різдвяну листівку.
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