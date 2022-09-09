"Я бачила королеву Єлизавету II наживо кілька разів": Катя Осадча про британську монархиню

Катя Осадча опублікувала в Instagram фото пам'ятної обкладинки американського журналу Time із зображенням королеви Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня.

У дописі ведуча розповіла, що кілька разів наживо бачила британську монархиню на кінних перегонах в Аскоті. Вона зазначила, що медійний образ Єлизавети II співпадав із образом у житті.

"Я бачила королеву Єлизавету II наживо кілька разів, на королівських кінних перегонах в Аскоті. Головне, що тоді кинулося в вічі, що медійний образ монарха, що відомий на весь світ, абсолютно відповідає реальності. Хода, манери, всі навколишні атрибути, люди навколо, що вклоняються в повазі, а не підлесливо, це окремий світ традицій хранителькою яких була Єлизавета.

Як би нам не розповідали про за лаштунки Букінгемського палацу, які б плітки не розводили і які б скандали не народжувалися, як би в фарбах не розповідали про зради чоловіка в молодості, звинувачували у смерті Діани і надмірних витратах на життя двору, Єлизавета була непохитна в мудрому відношенні до всього.

Я не знаю напевно, але є враження, що принцип – "і це теж пройде" зберіг королеві здоров’я, нерви і приніс так багато років життя. Пережити таку кількість світових катаклізмів, починаючи від повоєнних років, зміну правлячих партій, прем’єрів, світового геополітичного ландшафту.

Я запам’ятала її фразу, що пояснює життя Королеви останні 70 років, коли черговий Прем'єр йшов у відставку, вона сказала – "ви за час мого правління вже сьомий, ви приходите і йдете, ви втомлюєтеся, хворієте, а я не маю такого права, я не можу нікуди піти".

Королево, спи з миром. Світ ніколи не буде ідеальним, просто треба змінити до нього ставлення…", - написала Осадча.

Нагадаємо, королева Єлизавета II відійшла у засвіти у віці 96 років. За 70 років свого правління вона формально затвердила 15 премʼєр-міністрів країни.

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