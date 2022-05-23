"Я бачив стільки смертей": історія громадянина Казахстану, який врятував понад 200 українців

Костянтин евакуював понад 200 людей із найгарячіших точок Київської області.

Костянтин Гудаускас – громадянин Казахстану, в Україну приїхав у 2019 році, рятуючись від політичних переслідувань на Батьківщині. У Казахстані він був громадським активістом, займався захистом прав громадян. Костянтин гадки не мав, що вже через три роки йому доведеться не просто захищати, а рятувати людей в Україні.

Костянтин розпочав свою роботу з порятунку людей із Бучі, Ворзеля та інших міст та сіл Київської області вже 24 лютого. На другий же день у його машину влучив снаряд, але, на щастя, не розірвався, а застряг прямо в батареї електрокара. У момент удару Костянтин знепритомнів, опритомнів у тимчасовому шпиталі в Гостомелі з контузією.

Дев'ятого березня Костянтин Гудаускас дізнався, що знаменитий композитор Ігор Поклад разом із сім'єю вже два тижні заблокований у підвалі свого будинку у Ворзель без їжі, води та зв'язку із зовнішнім світом. Костянтин поїхав до Ворзеля, знайшов будинок та врятував сім'ю Ігоря Поклада та його собак.

Світлана Поступово

Їхати довелося через російські блокпости. Світлана Поклад згадує, що на блокпосту вона почула від російського військового:

"І ти за ось цими старими поїхав? Ну ти й ідіот, ну ти і самогубець, ну ти й придурок!"

Костянтину вдалося витягти з Ада 203 особи. Його били, стріляли над головою, питали, чи готовий він померти, на що герой відповідав, що звик до думки, що може не повернутися.

У житловий комплекс в Бучі, де він жив до війни, прилетіло три ракети. Квартира Костянтина дивом вціліла, але він сумнівається, що будь-коли знову зможе жити в Бучі:

"Я бачив там стільки смертей... Те, що ви бачили після окупації, я бачив під час окупації. Я бачив, як вбивають людей, що йдуть вулицею."

За два місяці рятувати знадобилося вже самого Костянтина. Двадцятого травня, за день до закінчення терміну перебування в Україні, Костянтин прийшов до еміграційної служби, щоб його подовжити. Але йому повідомили, що 9 січня було ухвалено рішення відмовити у продовженні документів про надання захисту як біженецю.

Дізнавшись про це, Ігор Поклад та його дружина Світлана вирішили зробити історію публічною. До захисту Костянтина підключи багато відомих людей, включно з Ольгою Сумською.

Завдяки втручанню громадськості, справу Костянтина погодилися переглянути. Герой сподівається, що рішення буде винесено на його користь:

"У мене волонтерський штаб 37 людей, я просто не можу покинути їх. Я просто не можу виїхати з України до перемоги!"

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