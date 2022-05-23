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"Я бачив стільки смертей": історія громадянина Казахстану, який врятував понад 200 українців

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"Я бачив стільки смертей": історія громадянина Казахстану, який врятував понад 200 українців

Костянтин Гудаускас

Костянтин евакуював понад 200 людей із найгарячіших точок Київської області.

Костянтин Гудаускас – громадянин Казахстану, в Україну приїхав у 2019 році, рятуючись від політичних переслідувань на Батьківщині. У Казахстані він був громадським активістом, займався захистом прав громадян. Костянтин гадки не мав, що вже через три роки йому доведеться не просто захищати, а рятувати людей в Україні.

Костянтин розпочав свою роботу з порятунку людей із Бучі, Ворзеля та інших міст та сіл Київської області вже 24 лютого. На другий же день у його машину влучив снаряд, але, на щастя, не розірвався, а застряг прямо в батареї електрокара. У момент удару Костянтин знепритомнів, опритомнів у тимчасовому шпиталі в Гостомелі з контузією.

Дев'ятого березня Костянтин Гудаускас дізнався, що знаменитий композитор Ігор Поклад разом із сім'єю вже два тижні заблокований у підвалі свого будинку у Ворзель без їжі, води та зв'язку із зовнішнім світом. Костянтин поїхав до Ворзеля, знайшов будинок та врятував сім'ю Ігоря Поклада та його собак.

Світлана Поступово / ©
Світлана Поступово

Їхати довелося через російські блокпости. Світлана Поклад згадує, що на блокпосту вона почула від російського військового:

"І ти за ось цими старими поїхав? Ну ти й ідіот, ну ти і самогубець, ну ти й придурок!"

Костянтину вдалося витягти з Ада 203 особи. Його били, стріляли над головою, питали, чи готовий він померти, на що герой відповідав, що звик до думки, що може не повернутися.

У житловий комплекс в Бучі, де він жив до війни, прилетіло три ракети. Квартира Костянтина дивом вціліла, але він сумнівається, що будь-коли знову зможе жити в Бучі:

"Я бачив там стільки смертей... Те, що ви бачили після окупації, я бачив під час окупації. Я бачив, як вбивають людей, що йдуть вулицею."

За два місяці рятувати знадобилося вже самого Костянтина. Двадцятого травня, за день до закінчення терміну перебування в Україні, Костянтин прийшов до еміграційної служби, щоб його подовжити. Але йому повідомили, що 9 січня було ухвалено рішення відмовити у продовженні документів про надання захисту як біженецю.

Дізнавшись про це, Ігор Поклад та його дружина Світлана вирішили зробити історію публічною. До захисту Костянтина підключи багато відомих людей, включно з Ольгою Сумською.

Завдяки втручанню громадськості, справу Костянтина погодилися переглянути. Герой сподівається, що рішення буде винесено на його користь:

"У мене волонтерський штаб 37 людей, я просто не можу покинути їх. Я просто не можу виїхати з України до перемоги!"

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