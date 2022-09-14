"Я бачив її в парку кілька разів і ми понюхались": пес Патрон розповів про свою пасію

Пес-сапер Патрон показав фоловерам нову світлину, де він зазнімкований із задумливим поглядом. Він також розповів у дописі про свою пасію – собаку, яка йому сподобалася у парку. Чотирилапа зірка запитала у підписників поради, як краще йому позалицятися до своєї обраниці?

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Не писав вам. Тут така справа…Ну, цей. Як зрозуміти, що ти подобаєшся комусь?

Я мастак роздавати любовні поради…людям. Та якщо людей можна спитати, то у собак є тільки гра тіла. Наскільки високо піднята лапа, яка інтонація в "гав". Типу "гаууууу" чи "вввваф". Там у нас стільки діалектів, що пес голову зломить!

Та може є щось схоже між заграванням собак та людей? Ну ось людські дівчатка вертять волосся на пальці чи дістають звідкилясь цей спеціальний грайливий сміх "хіхіхі". А хлопці роблять у бесіді такі малесенькі кроки вперед, і не знають куди діти руки. Мова тіла, виходить, є і у собак, і у людей.

Що ви такого помічали при флірті з мови тіла? Я бачив її в парку кілька разів, і ми щось понюхались, ну, знаєте як воно буває: то ти їй під хвіст, то вона тобі. І все, далі розмова якось не пішла.

Але вона коли йшла - то повернулась подивитись на мене. А я стояв такий притрушений. Бляха, ну чому я не побіг за нею? Треба спланувати похід в парк на цих вихідних. Ви мені потрібні! Треба придумати якийсь чудовий підкат. Всім фліртуючий лизь", - розповів Патрон.

Нагадаємо, нещодавно пес Патрон відвідав студію "Сніданку з 1+1", де сфотографувався в обіймах Павла Зіброва.

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