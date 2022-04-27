"Я благаю, не будьте байдужими": Злата Огнєвіч поговорила з дружинами "азовців" і звернулася до фоловерів

"Я благаю, не будьте байдужими": Злата Огнєвіч поговорила з дружинами "азовців" і звернулася до фоловерів

Дружини військових із полку "Азов" розповіли співачці про ситуацію в Маріуполі.

Злата Огнєвіч провела прямий ефір в Instagram із дружинами бійців із полку "Азов", які нині перебувають у Маріуполі. Жінки розповіли, що там нині відбувається. Вони також зазначали, як фоловери можуть допомогти військовим і цивільним, які зараз перебувають у блокаді у Маріуполі.

"Дивіться, робіть висновки, не мовчіть про те, що просто зараз сотні людей молять і благають про порятунок. Постійні обстріли, скидання бомб, відсутність зелених коридорів, відсутність їжі, ліків, цинізм і вбивства з боку окупантів — ось так проходить життя‼️ Життя звичайних людей, які ще донедавна жили в прекрасному місті, мріяли, кохали, працювали, планували…. Вони не заслуговують на це.

Військовий гарнізон, сотні цивільних, понад 500 поранених. Їх треба НЕГАЙНО витягати, рятувати, закликати світову спільноту, робити все можливе для порятунку людей!

Я благаю, не будьте байдужими і підтримуйте Маріуполь.

І ще. Важливо. У мене все ще залишається надія, що Україні потрібні ЖИВІ герої. І влада нашої країни прикладе максимум зусиль для їхнього порятунку", - написала співачка.

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