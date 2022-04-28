Я боюся, що ви забудете: Амаль Клуні закликала притягти до суду російських військових злочинців

Я боюся, що ви забудете: Амаль Клуні закликала притягти до суду російських військових злочинців

Амаль Клуні — відомий адвокат та дружина знаменитого актора Джорджа Клуні. Вчора на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН у зв'язку із вторгненням Росії в Україну в штаб-квартирі ООН вона виголосила дуже емоційну промову на підтримку України.

"Бійня в серці Європи" — так назвала Амаль Клуні "агресивне та обурливе" вторгнення Росії в Україну.

Вона приєдналася до роботи міжнародної юридичної групи, яка закликає країни ООН виборювати справедливість.

Адвокат також розкритикувала політиків, які «закликають до правосуддя, але не вершають його».

«Я боюся, що ви будете зайняті і відвернені, і що з кожним днем ​​війна трохи менше висвітлюватиметься, і люди стануть трохи байдужішими до неї», — сказав Клуні.

«І що Україна залишиться одна у переслідуванні винних у цих злочинах. Ми не можемо цього допустити», — сказала адвокат, яка разом зі своїм чоловіком керує благодійним фондом Клуні за справедливість.

Джордж і Амаль Клуні / Getty Images

Амаль вказала на те, що російські війська звинувачуються у зґвалтуванні жінок та дівчаток на вулицях, а також у тортурах та розстрілах мирних жителів.

"Агресивна війна Путіна настільки обурлива, що навіть після неодноразових попереджень з боку США українці не могли повірити, що це може статися", — сказала Клуні.

«І я ще читаю заголовки новин, але не розумію, як їх усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Чи може бути так, що дівчаток-підлітків ґвалтують на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Чи справді бомбили будівлю, на якій було написано «діти», і мирних жителів сьогодні у Маріуполі систематично катують та морять голодом? На жаль, відповідь позитивна».'

Клуні входить до складу міжнародної цільової групи з правових питань, яка консультує Україну щодо забезпечення відповідальності українських потерпілих у національних юрисдикціях та працює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

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