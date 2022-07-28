"Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці": Демна Гвасалія став амбасадором UNITED24

На підтримку платформи, яка сприяє ефективному розподілу пожертв, створений спеціальний світшот. 100% прибутку з його продажу буде переказано на напрям "Відбудова України". Благодійні світшоти стануть доступними для замовлення від 28 липня 2022 року ексклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Президент Володимир Зеленський особисто подякував за рішучість у підтримці України, яку креативний директор та Дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року, коли Демна поділився з гостями власним досвідом біженця.

"Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна, - сказав Володимир Зеленський. - Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну".

Демна Гвасалія та Володимир Зеленський

Для Демни рішення стати послом U24 пов’язане з особистою історією, оскільки він пережив травму біженця.

"Маю за честь стати амбасадором UNITED24, - відповів він. - Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України". А спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України".

світшот

світшот

Про напрямок UNITED24 "Відбудова України"

Напрям "Відбудова України" зосереджений на збиранні коштів для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а саме доріг, мостів, шкіл і лікарень, що робить можливим повернення українців до своїх домівок, які вони вимушено залишили.

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