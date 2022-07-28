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"Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці": Демна Гвасалія став амбасадором UNITED24

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"Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці": Демна Гвасалія став амбасадором UNITED24

Демна Гвасалія / Фото: Getty Images

Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом "Відбудова України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.

На підтримку платформи, яка сприяє ефективному розподілу пожертв, створений спеціальний світшот. 100% прибутку з його продажу буде переказано на напрям "Відбудова України". Благодійні світшоти стануть доступними для замовлення від 28 липня 2022 року ексклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Президент Володимир Зеленський особисто подякував за рішучість у підтримці України, яку креативний директор та Дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року, коли Демна поділився з гостями власним досвідом біженця.

"Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна, - сказав Володимир Зеленський. - Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну".

Демна Гвасалія та Володимир Зеленський / ©
Демна Гвасалія та Володимир Зеленський

Для Демни рішення стати послом U24 пов’язане з особистою історією, оскільки він пережив травму біженця.

"Маю за честь стати амбасадором UNITED24, - відповів він. - Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України". А спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України".

світшот / ©
світшот
світшот / ©
світшот

Про напрямок UNITED24 "Відбудова України"

Напрям "Відбудова України" зосереджений на збиранні коштів для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а саме доріг, мостів, шкіл і лікарень, що робить можливим повернення українців до своїх домівок, які вони вимушено залишили.

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