"Я дуже пишаюся": брат Кейт Міддлтон поділився одкровенням про сестру

36-річний Джеймс Міддлтон прийшов на інтерв'ю і несподівано розхвалив свою сестру – принцесу Уельську Кетрін та її чоловіка принца Вільяма за ту роботу, яку вони проводять у галузі психічного здоров'я.

Джеймс, який і сам одного разу зіткнувся з таким діагнозом, як депресія, розповів, що дякує старшій сестрі за те, що вона звернула свою королівську увагу на тему психічного здоров'я.

Під час ефіру Good Morning Britain, куди Джеймс приїхав для того, щоб розповісти про те, як його цуценя Берті поводиться на дресируванні собак-поводирів, він несподівано поділився і тим, як робота Кейт і принца Вільяма над важливою темою психічного здоров'я допомогла йому розповісти про свою боротьбу, - повідомляє People.

Кетрін, принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

"Я думаю, що фантастично те, що вони перебувають в такому становищі, коли говорять про власне психічне здоров'я. І я думаю, що це те, що, знаєте, загалом є викликом", — сказав Джеймс, маючи на увазі свою сестру і зятя. Але насправді, завдяки деякій роботі, яку вони виконували протягом тривалого часу, це надало мені впевненості, щоби висловитися. Я повинен більше дякувати їм і тій увазі, яку вони приділяють цій темі", — сказав Джеймс.

Молодший брат принцеси Кейт вперше розповів про клінічну депресію у статті 2019 року для Daily Mail, назвавши свого собаку Еллу своєю силою у найтемніші дні. У січні Джеймс подякував своїм сестрам Кейт і Піппі за те, що вони відвідали деякі з його сеансів терапії, у зворушливому есе для The Sunday Times.

"Вона моя сестра, і я бачу в ній свою сестру. Я дуже пишаюся. Я завжди захоплююся тим, як багато вона робить, і це завжди залишається в центрі моєї уваги", — сказав Міддлтон ведучим шоу про вплив принцеси Уельської.

Джецмс Міддлтон із сестрою Піппою Меттьюз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Джеймс і його дружина Алізе Тевене чекають на народження первістка. Кейт стане тіткою вчетверте. У їхньої сестри Піппи є троє дітей – дві дочки та син.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Getty Images

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