"Я дуже зворушена": герцогиня Корнуольська прокоментувала заяву королеви Єлизавети II

Герцогиня Корнуольська вперше публічно висловилася про те, як вона ставиться до свого майбутнього титулу королеви-консорта.

За день до свого платинового ювілею правління королева Єлизавета II офіційно оголосила свою волю щодо герцогині Корнуольської Камілли. Королева поділилася на офіційному сайті королівської сім'ї посланням, в якому заявила, що після своєї смерті хоче, щоб дружина її старшого сина Камілла стала королевою-консортом. Таким чином, монархиня вирішила давню неясність щодо майбутнього титулу герцогині Корнуольської.

І ось герцогиня відреагувала на цю новину публічно. Вона сказала, що "дуже задоволена" майбутнім титулом королеви-консорта і "дуже зворушена".

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Представник громадськості спитав герцогиню про заяву монархині, коли вона офіційно відкрила "Nourish Hub" UK Harvest у західному Лондоні раніше у четвер цього тижня, пише Hello!

Королева Єлизавета II герцогиня Камілла / Getty Images

Принц Чарльз, нагадаємо, теж відреагував на послання Єлизавети ІІ. Він зробив особисту заяву і подякував матері:

"В цей історичний день ми з дружиною приєднуємося до всіх вас і вітаємо Її Величність королеву з видатним досягненням служіння цій нації, Королівствам і Співдружності на благо сімдесят років. Відданість королеви благополуччю всього свого народу з кожним роком викликає все більше захоплення. Ми глибоко усвідомлюємо честь, представлену бажанням моєї матері. Оскільки ми разом прагнули служити і підтримувати Її Величність і людей у наших громадах, моя дорога дружина завжди була моєю непохитною підтримкою", — сказав принц Уельський.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Associated Press

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