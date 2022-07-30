"Я хочу вигнати ту наволоч зі своєї землі": у Мережі з'явився трейлер фільму про війну в Україні

У Мережі з'явився трейлер воєнного екшину "Снайпер. Білий Ворон". Це дебютний повний метр від режисера Мар’яна Бушана, один із небагатьох українських фільмів, який розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним "Ворон", заснована на реальній історії екопоселенця з Горлівки.

У трейлері автори показують контраст мирного, безтурботного життя екопоселенця, світ якого вмить руйнується з приходом росіян на українські землі. Напруга та неминучість супроводжують героя на всьому його шляху. Шляху до відновлення справедливості та Перемоги.

Фільм "Снайпер. Білий Ворон"

Фільм "Снайпер. Білий Ворон"

"Ми завершили фільмувати "Ворона" у 2021 році й не могли подумати, що кадри, відзняті взимку, виявляться дещо пророчими - що 24 лютого 2022 року змінить життя кожного українця, розділивши на "до" та "після". Упевнений, що вихід фільму, приурочений до Дня Незалежності - це правильний крок, адже зараз на кону наша Незалежність та Свобода. Віримо, що наше кіно вкотре нагадає, що війна постукала в мирні українські будинки ще 8 років тому й увесь цей час українські воїни мужньо боронять нашу землю - так само як і наш Снайпер", - поділився продюсер стрічки Артем Денисов.

Співавтором сценарію виступив Мар’ян Бушан, який пройшов теоретичний курс зі снайпингу для занурення в тему, а скрипт-доктором стала гуру світового сценарного мистецтва Лінда Сегер, у доробку якої понад 2000 сценарних консультацій та яка є авторкою ряду бестселерів зі сценарного мистецтва.

Фільм "Снайпер. Білий Ворон"

З 24 серпня і українські глядачі зможуть побачити на екрані історію про українського снайпера. Раніше фільм виходив в обмеженому прокаті в країнах Балтії - Латвія, Литва, Естонія - та в США. Визнані міжнародні видання схвально відгукнулися про фільм, зокрема:

- Los Angeles Times наголошує на актуальності та значущості фільму. "Як і багато інших фільмів про самотніх стрільців, "Снайпер. Білий ворон" побудований на напруженому протистоянні, яке для нашого героя є лише незначною частиною відновлення справедливості. Настільки мирний початок історії та її розвиток, зосереджений на відданості помсти – це контраст, який важко осягнути. Зрештою, як і імперіалістичну війну".

- New York Times відзначили майстерність режисера у поєднанні жанрів. "Бушан використовує різні стилі, виявляючи неочікувану схильність до динамічної дії попри більш стримані перші півгодини фільму. Він порадує кожного, хто шукає насичений воєнний екшн, проте режисер не дає стрілянині розпочатися, поки кожен не зрозуміє, що лежить на терезах".

"Снайпер. Білий Ворон" - перша українська стрічка на воєнну тематику, яка виходить в широкий національний прокат з початку повномасштабного вторгнення. Прем’єра фільму - 24 серпня, спеціально до Дня Незалежності України, в усіх діючих кінотеатрах країни.

Фільм "Снайпер. Білий Ворон"

Фільм "Снайпер. Білий Ворон"

Фільм створений UM Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фільм "Снайпер. Білий Ворон"

Синопсис

2013 рік. Пацифіст-дивак Микола проводить екологічний експеримент. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він живе у власноруч виритій Норі - на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Він відчуває себе безсилим перед неминучою загрозою - всередині все перевертається...Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його Нору. Не знаходячи виправдання цій жорстокості, він приймає доленосне рішення й вступає в добробат, у лави снайперів. З дивака-математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися.

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