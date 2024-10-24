"Я надзвичайно пишаюся": леді Кітті Спенсер похвалила свого кузена принца Вільяма

Дочка Чарльза Спенсера, брата принцеси Діани, відвідала цього тижня церемонію вручення премії Centrepoint Awards у Британському музеї, присвячену людям, які одного разу зіткнулися з безпритульністю.

На заході також був присутній принц Вільям, двоюрідний брат Кітті. Дівчина з'явилася на сцені разом із Вільямом, вручивши нагороду переможцям, а потім написала у своєму Instagram, що "надзвичайно пишається" роботою свого кузена принца Вільяма з підтримки благодійних організацій для безпритульних.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Кітті з'явилася на заході в приголомшливі сукні Dolce & Gabbana, зшитій на замовлення і прикрашеній вишитим зображенням міського пейзажу Венеції, в оточенні своїх сестер-близнючок леді Елізи та леді Амелії Спенсер. Леді Кітті сказала, що пристрасть і відданість Вільяма справі надихають її до глибини душі.

Кітті Спенсер із сестрами Амелією та Елізою / Фото: Getty Images

"Я надзвичайно пишаюся своїм кузеном принцом Вільямом за все, що він робить і продовжує робити для підтримки Centrepoint і тієї життєво важливої роботи, яку вони проводять для безпритульних молодих людей. Його відданість Centrepoint протягом багатьох років була непохитною, і його зусилля мали значний вплив на підвищення обізнаності та реалізацію позитивних змін для тих, хто її потребує", — сказала Кітті в коментарі Hello!.

Пізніше вона написала в Instagram, що їй було приємно святкувати цю подію, і що вона дуже пишається тим, що є послом благодійної організації.

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