"Я навіть мастурбувати не хочу": росіянка поскаржилася на відсутність бажання розмножуватися

Жінка поділилася своїми стражданнями із підписниками.
Росіянка поскаржилася своїм підписникам в Instagram на відсутність бажання мастурбувати та займатися сексом, незважаючи на те, що їй для тестування надіслали багато сексуальних іграшок.
Причиною цього є ситуація у країні (через вторгнення Росії в Україну, Захід наклав санкції проти країни-агресорки). Через це у росіянки зникло бажання розмножуватися.
Сторіз жінки опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене".
"Можна крик душі? Скажіть, будь ласка, як у вас з лібідо? Моє на найнижчому нулі. Мені ось надсилають новинки – тесть, будь ласка. Я не можу! Люди? Яке розмноження? Треба виживати!” – бідкається росіянка.
Нагадаємо, російські господарки поскаржилися на здорожчання прального порошку.
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