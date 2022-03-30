"Я навіть мастурбувати не хочу": росіянка поскаржилася на відсутність бажання розмножуватися

"Я навіть мастурбувати не хочу": росіянка поскаржилася на відсутність бажання розмножуватися

Жінка поділилася своїми стражданнями із підписниками.

Росіянка поскаржилася своїм підписникам в Instagram на відсутність бажання мастурбувати та займатися сексом, незважаючи на те, що їй для тестування надіслали багато сексуальних іграшок.

Причиною цього є ситуація у країні (через вторгнення Росії в Україну, Захід наклав санкції проти країни-агресорки). Через це у росіянки зникло бажання розмножуватися.

Сторіз жінки опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене".

"Можна крик душі? Скажіть, будь ласка, як у вас з лібідо? Моє на найнижчому нулі. Мені ось надсилають новинки – тесть, будь ласка. Я не можу! Люди? Яке розмноження? Треба виживати!” – бідкається росіянка.

Нагадаємо, російські господарки поскаржилися на здорожчання прального порошку.

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