"Я не вважаю себе хороброю": герцогиня Софі відверто розповіла, навіщо приїжджала до України

Багато королівських шанувальників, побачивши фотографії Софі з Бучі та Ірпеня на Київщині, говорили їй про сміливість, вихваляючи цей вчинок. Але, незважаючи на похвалу шанувальників за її сміливість після повернення додому Софі написала у звіті про поїздку на The Sunday Times, що не вважає себе хороброю.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

"Після повернення до Великої Британії багато людей говорили, наскільки сміливою я була вирішивши поїхати. Сміливі люди — це ті, хто пережив насильство і вижив. Це був не перший мій візит до зони конфлікту. Я подорожувала країнами, що постраждали від війни, зокрема. Південний Судан, Косово, Ірак, Колумбія, Ефіопія та Демократична Республіка Конго, сподіваючись, що я зможу допомогти привернути увагу і надати велику підтримку жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом", — сказала герцогиня Единбурзька.

Герцогиня Единбурзька Софі у Бучі / Фото: Associated Press

У своєму щоденнику про цю поїздку до України Софі розповіла, що з моменту вторгнення Росії до України у лютому 2022 року було зареєстровано 169 випадків сексуального насильства, пов'язаного із конфліктом. Однак її попередили, що ці цифри, швидше за все, є лише "верхівкою айсберга" через заниження даних. За допомогою своїх записів герцогиня прагнула пролити світло на проблему сексуального насильства під час війни та надихнути більше жертв звертатися за необхідною їм допомогою.

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська під час зустрічі в Офісі президента у Києві / Фото: Associated Press

Історія повна повідомлень про те, що жінки ставали жертвами наступаючих і окупуючих армій, і це все ще існує в сучасних війнах. Історично це часто розглядалося як жертва або симптом війни, а не як навмисна тактика, спрямована на придушення. І тільки зовсім нещодавно ці огидні злочини отримали ширше визнання, і суспільство дійшло розуміння того, що їх використовують для приниження, руйнування та контролю", — говорила Софі.

"Сміливими є ті, хто повідомив про злочини, вчинені проти них", — сказала улюблена невістка королеви Єлизавети II. "Я рада, що здійснила подорож. Неминуче це було сумно та емоційно, і болючі історії та образи, як і всі мої відвідування місць конфліктів, залишаться зі мною", — додала вона.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Вона також описала, що її вразило, що президент Зеленський знайшов час на зустріч із нею у своєму завантаженому робочому графіку. "Серед усіх проблем, з якими він стикається, він знайшов час, щоб почути про мій візит. Він також поцікавився станом здоров'я короля, що дало мені можливість передати йому листа від Його Величності. Я думаю, він був дуже зворушений і сказав, що збереже це для особистого читання згодом", — написала Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі та президент Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зазначимо, Софі провела час у Бучі та Ірпені, де відвідала меморіал жертв, які постраждали від російського вторгнення та побувала у Сімейному центрі громадської організації "Врятувати Україну".

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