"Я підтримую його на всі 100": Сара Йоркська розповіла про стосунки зі скандальним принцом Ендрю

"Я підтримую його на всі 100": Сара Йоркська розповіла про стосунки зі скандальним принцом Ендрю

Сара Йоркська заявила, що її ексчоловік принц Ендрю – прекрасний батько і дідусь.

62-річна королівська особа розповіла про свої стосунки з принцом Ендрю під час нещодавнього візиту на італійське токшоу Porta a Porta у вівторок. У Римі, нагадаємо, Сара презентувала дебютну книжку Her Heart for a Compass ("Її серце для компаса").

Сара Йоркська / Getty Images

Зазначимо, герцог Йоркський, середній син королеви Єлизавети II, відійшов від державних обов'язків у листопаді 2019 року після свого телеінтерв'ю BBC Newsnight, в якому основна увага приділялася його зв'язкам із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Сара сказала на токшоу: "Я повністю підтримую Ендрю на 100 відсотків. Він такий добрий чоловік, він блискучий батько, а тепер і фантастичний дідусь... Я дуже сильно відчуваю, що в наші дні і в цей вік ми повинні твердо стояти на своєму, те, що ми вважаємо правильним, із чесністю, честю та відданістю", — заявила герцогиня, пише Hello!.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Associated Press

Сара вийшла заміж за принца Ендрю у Вестмінстерському абатстві 23 липня 1986 року. У шлюбі у них народилося дві дочки, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія. Пара розійшлася 1992 року, завершивши своє розлучення через чотири роки 1996-го. Але ось що цікаво, Сара та Ендрю продовжують жити разом у Royal Lodge, що на території Віндзорського замку, де мешкає королева. І подейкують, що між не просто дружні стосунки.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Associated Press

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