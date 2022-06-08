Я протрималася 25 місяців: Юлія Мендель розповіла про весілля, роботу, Володимира Зеленського та мрії

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель ще в лютому зізналася – вона закохана. Її обранцем став економіст та ексзаступник міністра економіки Павло Кухта. Як вони зустріли війну, як вона сприйняла звістку, що Павло йде на фронт, а також яке вбрання вирішила виставити на аукціон, Юлія розповіла програмі "Сніданок".

Про те, що буде війна, Юлія знала. Її попереджали люди, котрі зазвичай слів на вітер не кидають. Зокрема, Юлія знала про те, що будуть фільтраційні табори, її та її чоловіка, як публічних людей, просили виїхати, але Юля з чоловіком залишалися в Києві до того моменту, коли фашисти були вже на околицях міста.

Юлія чула про те, що окупанти зіскрібають тату з національною символікою, і це її лякало.

Вона мала багато запрошень виїхати за кордон, але не збиралася цього робити. Пара якийсь час перебувала в умовній безпеці у Львові. Але одного разу Павло повідомив Юлії, що йде на фронт. Прийняти це було дуже складно: "Я плакала постійно", – каже дівчина. Павло ж їй відповів:

"Так, там небезпечно, але там все просто: попереду – ворог, позаду – свої. Є зрозуміле завдання. Все".

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

Перш ніж піти на фронт, Павло зробив Юлії пропозицію, на яку вона з радістю відповіла згодою, а вже 4 червня в одному із загсів Києва пара стала подружжям, щоправда, без гучного весілля, яке планують відсвяткувати разом із перемогою.

Зараз Павло повернувся до Києва, Юля працює журналісткою у Washington Post. Пара займається волонтерством, їм навіть вдалося привезти гуманітарну допомогу на окуповані території.

Юлія та Павло пишаються своєю країною. Юлія вважає, що українці продемонстрували силу, якої немає в жодній із пострадянських республік. Павло вважає, що перемога не за горами.

У синьо-жовтому вбранні Юлія Мендель прийшла до студії програми "Сніданок" через 4 дні після весілля, щоб відповісти на запитання.

Як Павло зробив пропозицію

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

Він готувався до цього ще до війни, бо обручки у нього були. Але цей момент не був особливо урочистим чи романтичним, він завершив ефір, вийшов після нього, покликав мене та подарував обручку.

Роман розпочався 2021 року, Павлові довелося завойовувати серце Юлії. 3 вересня вони стали парою, виникло відчуття, що вони будуть разом.

Весілля мрії Юлії Мендель

Весілля хотілося б пишне, я хотіла б запросити всіх друзів та родичів, але зараз це абсолютно неможливо. Я постійно спілкуюся з людьми, які постраждали від війни, частина людей живе в окупації, тому думати про весілля зараз ще зарано. На весілля, звичайно, запрошу Зеленського, та не впевнена, що президент України матиме час, щоб прийти. Але треба дочекатися перемоги.

Легендарний жакет

Жакет від Ковальської, в якому була на зустрічі Зеленського з Макроном у Парижі, Юлія вирішила виставити на аукціон:

Валерія Ковальська – дуже успішна дизайнерка, за її речі б'ються голлівудські зірки, її речі носить Мей Маск. Жакет дуже дорогий, але мені його продали з великою знижкою, бо зарплата держслужбовиці не дозволяла особливо шикувати.

Жакет став легендарним, тому що після публікації фото в Мережі з'явилося багато експертів з етикету, котрі засудили мене за окуляри, що висіли на жакеті. Ніхто не говорив про нормандську зустріч, усі говорили про мої окуляри на жакеті.

Таємниця появи окулярів на жакеті

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

У мене просто боліла рука. Дуже боліла рука, а треба було тримати одночасно дві речі. Сумку я комусь віддала, в руках залишилися окуляри і телефон. Віддати телефон я не могла, бо весь час відповідала на повідомлення, а окуляри тримати було боляче, і я знайшла їм місце на жакеті. Здавалося б, дрібниця, але всі звернули увагу. Але я не злюся на людей за це. Зараз хочу продати жакет та віддати гроші на благодійність. На жаль, окуляри загубилися, продати їх не вдасться. Торги за жакет починаються від 15 000 гривень, сподіваюся, кінцева сума буде набагато більшою. Я вже передала на благодійність 150 000 гривень – частину гонорару за випуск моєї книги в Америці. Для мене це велика сума, але я вважаю, що мала це зробити.

Про життя після звільнення з посади прессекретарки президента

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

Життя після політики є, але я трохи сумую за тим драйвом, до якого спонукав Володимир Олександрович. У мене була дуже хороша команда, але зараз у мене інші можливості. Хоча зв'язку з Офісом президента я не втрачаю. Я була на зв'язку із президентом під час війни. У мене виникла можливість зв'язати його з Ілоном Маском, я запропонувала, і він з радістю погодився.

Я ні про що не жалкую, я рада, що працювала прессекретаркою президента 25 місяців. Для порівняння, Джен Псакі протрималася 15 місяців. У Держдепі кажуть, що середня тривалість роботи на цій позиції – 18 місяців через сильне напруження.

Я вдячна за те, що змогла піти, що ми залишилися у гарних стосунках. Президентові, як і кожному в нашій країні, сьогодні дуже важко і складно.

Близько двох місяців я майже цілодобово була в ефірах усіх можливих телеканалів, намагаючись подолати масштабну російську пропаганду та дезінформацію. Усе це зрештою сформувалося у книгу. Я хочу, щоб Україна у глобальному контексті звучала гордо та рівноправно. Це моя мета.

Про мрії

Мені б хотілося, щоб Україна була єдиною, рівноправною та сильною. І щоб усі досягали успіху, щоб ми були країною-талантом і країною-творцем.

Про президента Зеленського

Юлія Мендель та Володимир Зеленський / Фото: Instagram Юлії Мендель

Коли ти працюєш із людиною, ти бачиш її інакше. Актор – це найпопулярніша його роль. Насправді він юрист із акцентом на конституційному праві. Він – менеджер, який вивів свою компанію в топ у 2000-му, коли це було дуже складно. Він зміг прославитися не лише в Україні. Так, він актор, але він людина, яка серйозно ставиться до багатьох речей. Він багато їздив на Донбас. Якось ми потрапили під обстріл, ми вийшли з укриття, і президент сказав, що має повернутися на позиції до солдатів. І він повернувся, всупереч протестам сек'юріті.

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