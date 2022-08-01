"Я радий, що вона повернулася до Бена, але мені здається, що це ненадовго": перший чоловік Джей Ло висловився про шлюб співачки з Аффлеком

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися на таємній церемонії у Лас-Вегасі два тижні тому. Але не всі вірять у те, що цей шлюб триватиме довго.

Про весілля співачки висловився її перший чоловік Охані Ноа, з яким Дженніфер познайомилася, коли він працював офіціантом у Маямі та вийшла за нього заміж 1997 року. Шлюб продовжувався недовго, трохи менше року. Пізніше Ноа працював менеджером у ресторані Лопес Madres, але був звільнений з невідомих причин. Далі був скандал, а колишній чоловік почав вимагати компенсацію за моральну шкоду.

Охані Ноа та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Тепер Ноа висловився про перспективи шлюбу Дженніфер та Бена Аффлека, пише Daily Mail.

"Я бажаю їй і Бену всього найкращого, але не впевнений, що це триватиме довго", — каже Охані. "Джен любить бути закоханою, але вона була заручена шість разів. Бен — чоловік номер чотири. Я був чоловіком номер один, і вона сказала мені, що я кохання всього її життя. Коли ми лежали в ліжку в першу шлюбну ніч, вона сказала, що ми будемо разом завжди.

"Багато разів я відчував себе містером Попелюшкою", — зізнається він. "Вона була найкрасивішою жінкою, яку я коли-небудь бачив. Спочатку я гадки не мав, хто вона така. Ми закохалися, коли вона вже була відома. Але під час нашого шлюбу вона стала мегазіркою. Протягом багатьох років про це було дуже боляче говорити. Я хотів причаїтися і жити своїм життям. Але коли я побачив, що вона вийшла заміж за Бена, який був добрим хлопцем, почуття знову наринули", — каже Охані.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

У своїй розповіді чоловік згадав про те, як освідчився співачці.

"Вона любить ходити по магазинах, і коли вона не знімалася, ми ходили до місцевого торговельного центру. Якось ми зайшли до ювелірного магазину, і вона почала роздивлятися каблучки. Вона вказала на одну із них і сказала: "Мені подобається ця". Вона пішла. Я пробрався назад до магазину і сказав продавцеві відкласти каблучку вбік. У мене були накопичені гроші. Каблучка коштувала 15 000 доларів — цілий статок на ті часи. Я сховав каблучку в поліетиленовому пакеті за раковиною ", — Згадує Охані.

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Незабаром відбулася вечірка на честь фільму "Селена", в якому зіграла Лопес і стала дуже успішною. Коли Джен промовляла промову, її хлопець взяв мікрофон і запитав її, чи хоче вона стати його дружиною.

"Я схопив мікрофон і сказав: "Дженніфер, я кохаю тебе. Ти вийдеш за мене?" Всі тріумфували. Я опустився на одне коліно і віддав їй каблучку. Вона плакала, сміялася, і сказала, "Так!".

Охані Ноа та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Весілля зіграли у лютому 1997 року в їхньому будинку в Маямі. А за рік розлучилися. Виною всьому насичений графік роботи Лопес, усі ці нові люди, місця та зустрічі, з якими не впорався її чоловік. Одразу після розлучення Джей Ло почала зустрічатися з П.Дідді, а Охані отримав компенсацію у розмірі 50 тисяч доларів і продовжував носити обручку.

Минуло багато років, але здається, він все ще небайдужий до Лопес. "Я радий, що вона повернулася до Бена, але мені здається, що це ненадовго. Я думаю, вона з тих, хто буде виходити заміж сім чи вісім разів. Я не можу уявити, щоб вона колись оселилася з однією людиною. Вона змушує себе постійно йти вперед у своєму професійному житті, тому має три десятиліття кар'єри, але вона також рухається вперед у своєму особистому житті".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

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