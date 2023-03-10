"Я сумую за своєю подругою": Сара Йоркська тепло згадала королеву Єлизавету II і розповіла, яку пораду та їй дала

Сара Йоркська відвідала чергове шоу у Нью-Йорку під час свого візиту до США. Герцогиня просуває свою нову книжку "A Most Intriguing Lady".

63-річна Сара Фергюсон відвідала шоу The View. Але говорили не так про її нову книжку, як про членів британської королівської родини. Сара розповіла про стосунки з покійною королевою Єлизаветою II, показавши, як сильно вона за нею сумує.

"Я сумую за своєю подругою, тому що вона була для мене більше мамою, ніж моя власна мама. Вона була такою неймовірною".

Герцогиня зазначила, що зблизилася з королевою Єлизаветою II під час пандемії коронавірусу. Сара живе у Роял Лодж, що на території великого Віндзорського парку разом із принцом Ендрю, а королева під час пандемії жила у Віндзорському замку.

Сара Йоркська, принц Ендрю та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Ми багато розмовляли, особливо в останні три роки, під час пандемії, я ходила — не хвилюйтеся, я дотримувалася правил — виводити її в садок, і ми гуляли в садах із собачками", — згадала Сара.

Розповідаючи про стосунки з монархинею, Фергі сказала: "Вона була такою поблажливою і не засуджувала мене. Вона казала мені: "Просто будь собою, Саро, і одного разу з тобою буде все гаразд", — пише Daily Mail про те, що під час інтерв'ю сказала ексдружина принца Ендрю про свою свекруху.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

На шоу Сара Йоркська приїхала в чорному штанному костюмі, до якого підібрала зелену шовкову блузку і замшеві туфлі на підборах. Вона розпустила своє руде волосся, зробила макіяж, одягла маленькі золоті сережки-кільця і золотий ланцюжок з медальйоном на шию.

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