Я вам не бабуся: 73-річна блогерка показала, як може одягатися та який вигляд мати жінка її віку

Не тільки кінозірки демонструють нам, що мати набагато молодший за свої роки вигляд і одягатися без будь-яких обмежень можна у віці 70+.

73-річна професійна танцівниця та фотографиня Кейко Гест не погоджується з тим, що у виборі одягу та способу життя після проходження певного вікового етапу потрібно себе якось обмежувати.

У своєму TikTok Кейко демонструє бездоганну фізичну форму та сміливі вбрання з декольте, розрізами, відкритим животом та короткими спідницями. Жінка має вигляд 45-річної та носить все, що їй подобається. Кейко пояснює свою молодість та спосіб мислення активним способом життя.

Кейко Гест (Keiko Guest), фото: https://www.facebook.com/keikoguest

Іноді вона записує відео в яких показує, який вигляд вона могла б мати, якби одягалася і поводилася так, як прийнято у її віці. Точніше, було прийнято раніше. Зараз ми бачимо все більше жінок, які обирають активний спосіб життя і ламають стереотипне сприйняття віку.

Чотири роки тому Кейко фарбувала волосся, тепер вона обирає свою природну сріблясту сивину.

У коментарях підписники дякують життєрадісному блогеру за чудовий мотивуючий приклад ставлення до життя та віку

Читайте також: