"Я все ще живий": король Чарльз пожартував про свій діагноз

Британський монарх іронічно пожартував про своє здоров'я на тлі інформації з палацу про те, що його лікування від раку продовжиться 2025 року.

76-річний король пожартував, що він "ще живий", коли під час відвідування громадського заходу в будівлі муніципалітету Волтем-Форест у Волтемстоу його запитали, як він почувається.

"Ваша Величносте, доброго ранку, як справи?", — запитав один із доброзичливців короля. На що Чарльз жартома відповів: "Я все ще живий", пише Daily Mail.

Це сталося після того, як було підтверджено, що лікування короля від раку буде продовжено у новому році, хоча в Букінгемському палаці роблячи заяву наголосили, що лікарі задоволені прогресом.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вже наступного тижня король Чарльз збере своїх родичів на різдвяній службі у Сандрінгемі, а потім вони відвідають сімейний обід.

Про традиції родини Віндзорів на Різдво ми розповідали раніше.

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