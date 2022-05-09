"Я закликаю всіх і кожного підписати петицію": Злата Огнєвіч звернулася до підписників

Співачка просить фоловерів підписати петицію, щоб врятувати людей з "Азовсталі".
Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram відео, в якому вона звернулася до своїх підписників із закликом підписати петицію, яка дозволить поновити сесію ООН щодо евакуації всіх цивільних і військових із "Азовсталі" в Маріуполі.
"Ситуація в Маріуполі вкрай критична! Зокрема, на "Азовсталі". Вже 75-й день запекла боротьба і оборона ціною життя українських героїв. У підземеллі "АЗОВСТАЛІ" ховаються сотні цивільних, а також поранені, які потребують термінової допомоги!
Я закликаю ВСІХ і КОЖНОГО підписати петицію, яка дозволить поновити сесію ООН щодо евакуації ВСІХ без виключення з "АЗОВСТАЛІ".
Ми збираємо 1 000 000 голосів для розгляду цього НАДВАЖЛИВОГО питання. Посилання на петицію в шапці мого профілю. Сила українського народу, кожен Ваш голос дає шанс на порятунок цих людей. Передайте друзям, близьким, знайомим і всім небайдужим, ми мусимо це зробити разом! Вірю у Вас!" – закликала співачка.
Покликання на петицію тут.
Нагадаємо, Ірина Федишин опублікувала аудіоповідомлення від знайомої з Маріуполя і закликала врятувати людей.
Читайте також: