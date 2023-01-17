"Я злий, що до моєї країни тягнуть руки": пес Патрон показав, який він буває в гніві

Пес Патрон показав фоловерам в Instagram, який він має вигляд, коли злий. На знімку собака продемонстрував злостивий оскал.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі Патрон зазначив, що він у гніві через те, що ворог прийшов на нашу землю і коїть стільки лиха. Він також подякував нашим захисникам і висловив співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки по будинку у Дніпрі.

"Я злий. Я настільки злий, що до моєї країни тягнуть руки. Що ракетами обстрілюють житлові будинки. Що рятувальники ДСНС зараз в Дніпрі повинні працювати поза межами людських можливостей, аби дістати з-під завалів людей. Що так багато втрат. Що зараз біля того будинку стоять родичі і не знають, чи їх рідні під тими завалами живі. Що вони повинні це відчувати. Що їх змушують це відчувати, адже вони в тому не винні.

Я злий, що не можу здійснити слова з пісень та картинок про мене і перегризти горлянку тому маленькому злобному карлику і його прихвостням.

Але я не відчуваю себе маленьким псом, який нічого не може змінити. Адже і я, і ви, і всі люди з цивілізованого світу щодня наближають поразку зла.

Я надзвичайно вдячний силам ППО, які не допустили ще більшого масштабу трагедії.

Я хочу висловити найщиріші співчуття родинам загиблих. Ці слова не полегшать ваш біль, але я хочу, щоб ви знали, що вся країна у скорботі разом з вами", - написав Патрон.

Нагадаємо, раніше відомий собака показав нового домашнього мешканця, який влігся на його спальне місце, поки він був у відрядженні.

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