Як батьки можуть підтримати дітей під час війни: поради психологині

Як батьки можуть підтримати дітей під час війни: поради психологині

Під час війни діти переживають не менше різноманітних емоцій, ніж дорослі. Та потребують допомоги, щоб адаптуватися.

Психологиня Марина Іванова розповіла нам, що наразі попит на психологічну підримку зріс. Адже той дорослий, який потурбувався про себе, зможе дати раду і дитині. Все як і з кисневою маскою у салоні літака, пам’ятаєте. Марина розповіла про реакцію дітей на події та про те, як на цю реакцію реагувати батькам.

Що може відбуватися з дітьми під час війни

Діти можуть частіше плакати, реагувати приступами гніву на незначні події.

Збільшується сепараційна тривога - не хочуть іти в садочок, не хочуть залишатись самі в кімнаті, спати самі.

Регресії в звичках - просять поводитися з ними як з маленькими.

Грають в ігри, що пов'язані з навколишніми подіями.

Як реагувати батькам

Не змушуйте дитину залишатись самій.

Підтримайте її регрес - поводьтеся з дитиною, як з немовлям, так вона матиме можливість побачити свою травму і психіка знайде з неї вихід.

Дозволяйте дитині прояв емоцій та агресії без покарань.

Надавайте дитині правдиву інформацію простими словами згідно її віку, але не треба жодних подробиць, що лякають, переконайтеся, що дитина не відчуває провини за те, що зараз коїться.

Скажіть дитині, що ви робите все можливе для її та вашої безпеки, тому їй нічого хвилюватися.

Заохочуйте ігри в "події, що травмують" так діти проживають емоції, через ігри, сміх, активність, надайте при можливості інвентар для ігор - пожежну машину, набір лікаря, літачок, тощо.

Намагайтеся мати розклад дня.

Забезпечте допомогу собі!

Коли потрібна професійна допомога

Сепараційна тривога та стан підвищеної пильності і страху триває більше місяця.

У дитини зник апетит.

Дитина не реагує ні на що.

У дитини з'явилася жорстокість.

Дитина себе травмує.

Бережіть себе та своїх близьких! І не соромтеся звертатися за психологічною допомогою, якщо відчуваєте в цьому потребу та маєте таку змогу.

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