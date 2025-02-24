Як бомбили Букінгемський палац: король Георг VI та королева Єлизавета ледь не загинули під час війни

Король Георг VI та його дружина королева Єлизавета ледь не загинули під час нацистських бомбардувань Лондона 1940 року.

Видання Daily Mail згадує, як 13 вересня 1940 року німецькому льотчику було віддано наказ знищити Букінгемський палац і вбити короля та королеву. Якби йому це вдалося, то був би військовий тріумф Адольфа Гітлера.

Пізніше того ж дня, пролітаючи на своєму Heinkel He111, нацистський льотчик скинув циліндричні фугасні бомби, відомі як SC50, на головний символ Британії — Букінгемський палац.

Король Георг VI та королева Єлизавета під час Другої світової війни, 1940 рік / Фото: Getty Images

У цей час король Георг VI сидів у невеликій кімнаті з видом на внутрішній двір зі своєю дружиною королевою Єлизаветою, коли йому повідомили, що напад неминучий і слід попрямувати до бомбосховища.

Не поспішаючи, монарх зупинився, щоб попросити дружину допомогти йому видалити вій, що застряг в оці, коли бомба впала в 30 метрах від них, піднявши в повітря величезний стовп диму.

19 вересня 1940 року король Георг VI та королева Єлизавета розмовляють з місцевими жителями потерпілого від бомбардування району Західного Лондона / Фото: Getty Images

"Ми всі блискавично пірнули в коридор", — писала пізніше королева-мати в листі своїй свекрусі королеві Марії Текській. "Пролунав ще один страшний вибух, і ми з двома нашими пажами, що знаходилися за дверима, на мить або два завмерли в коридорі далеко від сходів, побоюючись, що розлетяться шибки".

Королівському подружжю пощастило, що вони вижили, як написав Вінстон Черчілль: "Якби вікна були зачинені, а не відкриті, всі стекла розлетілися б по обличчях короля і королеви, завдавши жахливих травм".

Того дня двоє дочок короля і королеви – принцеси Єлизавета та Маргарет – перебували у безпеці у Віндзорському замку під час авіанальоту.

Також того дня на Букінгемський палац впало шість бомб, що стало найуспішнішим прямим бомбардуванням, яке коли-небудь було здійснено німцями проти королівської родини, — і швидко стало зрозуміло, що у нацистів є "внутрішня інформація", тобто своя людина в палаці.

23 вересня 1940 року король Георг VI та королева Єлизавета розмовляють з пацієнтом у лондонській лікарні, яка постраждала від бомбардування / Фото: Getty Images

"Той, хто планував напад, користувався допомогою зрадника, який бажав смерті королівської родини та всіх її наближених", — написав історик Олександр Ларман у своїй книжці "Віндзори на війні".

Король Георг VI підозрював свого брата, який зрікся 1936 року від престолу короля Едуарда VIII. У той час Едуард перебував у вигнанні в Європі, зі своєю дружиною Волліс Сімпсон (через котру і відмовився від трону). Колишній король віддалився від королівської родини та був відомим прихильником нацистів. В останні дні Другої світової війни американські дипломати виявили файли, закопані в лісі недалеко від замку Марбург, серед яких було близько 60 документів, які, ймовірно, містять листування між герцогом Віндзорським і нацистською Німеччиною. Документи, нині відомі як "Марбурзькі справи" або "Віндзорські справи", містять подробиці розробленого нацистами плану захоплення влади в Британії, повалення монархії та відновлення герцога на королівському престолі. У разі успішного вторгнення передбачалося, що Едуард правитиме окупованою німцями Британією як маріонетковий монарх Гітлера.

У жовтні 1937 року герцог і герцогиня Віндзорські (колишній король Едуард VIII і Уолліс Сімпсон) відвідали Німеччину, всупереч раді британського уряду, і зустрілися з Адольфом Гітлером у його резиденції Оберзальцберг / Фото: Getty Images

Після публікації документів Букінгемський палац виступив із заявою, в якій йшлося: "Його Королівська Високість ніколи не вагалася у своїй відданості британській справі".

За даними Імперського військового музею, під час Другої світової війни на Лондон було скинуто понад 12 000 тонн бомб, а внаслідок дій противника загинуло близько 30 000 мирних жителів.

Дружина короля Георга VI описувала ті дні так:

"У мене справді було таке відчуття, ніби я йду мертвим містом. Мене справді зворушує видовище цих жахливих і безглуздих руйнувань. Думаю, мені це навіть більше неприємно, ніж коли мене саму бомбять", — писала вона королеві Марії.

Король Георг VI та королева Єлизавета оглядають збитки, завдані авіанальотом у Лондоні під час Блиця, 27 вересня 1940 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у воєнні роки король Георг VI відмовився переїхати до Канади з міркувань безпеки. Його сім'я і навіть зовсім юні доньки – принцеси Єлизавета та Ммаргарет – залишилися разом з ним в Англії.

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