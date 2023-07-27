Як це було: цього дня відбулася репетиція весілля Чарльза та Діани

За кілька днів до цього відбулася репетиція цієї події. Саме цього дня, 27 липня 1981 року, Діану Спенсер та принца Чарльза сфотографували папараці, коли вони залишали собор Святого Павла у супроводі принца Ендрю після репетицій весільної церемонії у Лондоні.

На Діані була скромна сукня-сорочка в принт довжини міді, до неї вона підібрала балетки на пласкій підошві. Принц Чарльз був у костюмі у смужку, білій сорочці та з краваткою, а взутий у шкіряні туфлі.

Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

А вже за два дні відбулося найгучніше королівське весілля тих часів. Церемонію описували як "весілля з казки", і вона транслювалася на багатьох телеканалах. Шлюб пари тривав 15 років, хоча розійшлися Чарльз та Діана набагато раніше. Передбачається, що лише перші п'ять років їхнього шлюбу були по-справжньому щасливими.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

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