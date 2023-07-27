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Як це було: цього дня відбулася репетиція весілля Чарльза та Діани

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Як це було: цього дня відбулася репетиція весілля Чарльза та Діани

Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза відбулося 29 липня 1981 року.

За кілька днів до цього відбулася репетиція цієї події. Саме цього дня, 27 липня 1981 року, Діану Спенсер та принца Чарльза сфотографували папараці, коли вони залишали собор Святого Павла у супроводі принца Ендрю після репетицій весільної церемонії у Лондоні.

На Діані була скромна сукня-сорочка в принт довжини міді, до неї вона підібрала балетки на пласкій підошві. Принц Чарльз був у костюмі у смужку, білій сорочці та з краваткою, а взутий у шкіряні туфлі.

Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / © Associated Press
Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

А вже за два дні відбулося найгучніше королівське весілля тих часів. Церемонію описували як "весілля з казки", і вона транслювалася на багатьох телеканалах. Шлюб пари тривав 15 років, хоча розійшлися Чарльз та Діана набагато раніше. Передбачається, що лише перші п'ять років їхнього шлюбу були по-справжньому щасливими.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / © Associated Press
Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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