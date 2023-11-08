Як це було: королева Єлизавета ІІ на своєму першому відкритті парламенту

Це сталося у листопаді 1952 року у перший рік правління королеви Єлизавети II.

Вчора син Єлизавети – король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою – відвідали державне відкриття парламенту.

76-річна Камілла сяяла у своїй коронаційній сукні від Брюса Олдфілда, який створив для неї і спеціальну білу накидку з вишивкою і була в діамантовій тіарі Єлизавети II. Це вперше Камілла вийшла у світ у цій прикрасі.

Королева Камілла на відкритті державного парламенту 2023 року / Фото: Associated Press

В Instagram королівської родини опублікували відео, де показали, як король та королева після повернення з парламенту спостерігали за маршем військовослужбовців у чотирикутнику Букінгемського палацу.

Також поділилися кадрами, де мама Чарльза – королева Єлизавета II – вперше була присутня на такому самому заході далекого 1952 року.

Королева Єлизавета II дорогою до свого першого державного відкриття парламенту як монархиня, 4 листопада 1952 року. / Фото: Getty Images

Ми знайшли це фото, на ньому молода монархиня зазнімкована зі своїм чотирирічним сином Чарльзом та чоловіком герцогом Единбурзьким у чотирикутнику Букінгемського палацу під час маршу гвардії.

Королева Єлизавета II, її син принц Чарльз, герцог Единбурзький у чотирикутнику Букінгемського палацу під час маршу гвардії після відкриття державного парламенту, 1952 рік / Фото: Getty Images

Королева і герцог тоді тільки-но повернулися у процесії з Палати лордів, де Єлизавета відкривала першу парламентську сесію за час свого правління. Їй тоді було лише 26 років. А її синові Чарльзу наступного тижня виповниться 75.

Король Чарльз та королева Камілла на відкритті державного парламенту 2023 року / Фото: Associated Press

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