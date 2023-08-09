Як це було: теплі кадри з літнього відпочинку принцеси Діани із синами в Іспанії

Згадуємо, як принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз разом із синами їздили у літню відпустку на Майорку.

Щороку у серпні в Пальма-де-Майорці проводять свої літні канікули члени іспанської королівської родини. Британці завжди були дружні з іспанцями і часто приїжджали погостювати на Майорку саме у серпні.

Принцеса Діана з сином Гаррі на відпочинку на Майорці / Фото: Associated Press

На цих архівних кадрах, зроблених у серпні 1987 року, зображені тодішній принц Чарльз, його перша дружина принцеса Діана та два їхні маленькі сини – принц Вільям і Гаррі під час літньої відпустки в Іспанії.

Принцеса Діана та принц Чарльз у відпустці на Майорці зі своїми синами Вільямом і Гаррі, серпень 1987 з членами іспанської королівської родини / Фото: Getty Images

Тоді там же відпочивав король, що на той час правив в Іспанії Хуан Карлос I зі своєю дружиною, королевою Софією та їхніми дорослими дітьми — інфантами Оленою і Крістіною та спадковим принцом Феліпе. Нині вже не принц, а король Філіп VI також відпочиває вже зі своєю сім'єю – дружиною Летицією та двома дочками – принцесою Леонор та інфантою Софією в Пальма-де-Майорці.

Принцеса Діана у відпустці на Майорці зі своїми синами Вільямом і Гаррі, серпень 1987 / Фото: Getty Images

А ось король Чарльз III зі своєю другою дружиною королевою Каміллою проведуть канікули у шотландському замку Балморал, куди приїде погостювати вся родина.

Принцеса Діана і принц Чарльз у відпустці на Майорці зі своїми синами Вільямом і Гаррі, серпень 1987 / Фото: Getty Images

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