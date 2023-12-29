Як це було: згадуємо, як Сара Йоркська у 90-ті відвідувала різдвяні служби у Сандрінгемі

Цього року Сара Йоркська вперше за останні тридцять років була запрошена відвідати різдвяну службу та провести канікули у Сандрінгемі з королівською родиною.

Ми вирішили пригадати, як раніше Сара відвідувала Сандрінгем, коли ще була членом королівської родини, оскільки була одружена з середнім сином королеви Єлизавети II – принцом Ендрю.

Це фото було зроблено 1990 року. Сара в червоному пальті і хутряному капелюсі, поруч з нею принц Ендрю в костюмі і червоній краватці і біля нього принцеса Діана в темно-синьому костюмі в смужку і крислатому капелюсі. Діана за руку тримає молодшого сина принца Гаррі.

Сара Йоркська та принцеса Діана у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

А це 1991 рік, Сара та принц Ендрю йдуть позаду принцеси Діани та Чарльза. Діана знову з Гаррі за руку. Це та сама королівська прогулянка, яку члени сім'ї здійснюють щороку дорогою з дому до церкви Святої Марії Магдалини.

Сара Йоркська в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Сара Йоркська та принцеса Діана у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

У ті роки Сара та Діана були хорошими подругами і їх часто фотографували разом. Навіть під час зимових канікул у Сандрінгемі. Після розлучення з принцом Ендрю 1996 року Сара більше не була членом королівської родини і її не запрошували провести канікули в Сандрінгемі. Але цього року король Чарльз III вніс правки до правил і запросив герцогиню Йоркську. До речі, якщо ви не знали, то після розлучення Сара та принц Ендрю продовжують жити разом у котеджі Роял-лодж у Віндзорі.

Сара Йоркська та принцеса Діана у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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