Як це мило: Бріжит Макрон ніжно поцілувала чоловіка на заході у Єлисейському палаці

Президента Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у церемонії нагородження студентів, які борються з кіберзалякуванням, у Єлисейському палаці.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували милий момент, як перша леді лагідно взялася рукою за шию чоловіка і ніжно його поцілувала на сцені.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит була одягнена у темно-синє вбрання із золотими ґудзиками. У неї було об'ємне укладання, макіяж смокі-айс, золотий браслет і каблучка з діамантами на руці.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

На Макронові був темно-синій костюм, біла сорочка і чорна краватка.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з президентським подружжям Конго з'явилася у світлій сукні з перфорацією та прикрасами від ювелірного Дому Van Cleef & Arpels.

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