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Як мило: це фото королеви Летиції зворушило її шанувальників

Як мило: це фото королеви Летиції зворушило її шанувальників

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Днями королева Летиція відвідувала футбольний матч у Сарагосі.

Дружина короля Філіпа VI, з яким вони відсвяткують двадцяту річницю весілля цього тижня, з'явилася на публіці в черговому стильному луку, одягнувши білі штани і короткий жакет із твіду, а також була традиційно без підборів (через травму).

Публіку зворушив один кадр, коли на трибунах один із футбольних фанатів дав їй потримати на руках маленьку дитину. Королева мала дуже милий вигляд, взявши малюка на руки, а публіка довкола намагалася в цей момент сфотографувати дійство на телефони.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Зазначимо, зазвичай з немовлятами на руках любить фотографуватися принцеса Уельська Кетрін, а ось іспанську королеву ми вперше бачимо за таким заняттям.

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