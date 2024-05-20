Як мило: це фото королеви Летиції зворушило її шанувальників

Дружина короля Філіпа VI, з яким вони відсвяткують двадцяту річницю весілля цього тижня, з'явилася на публіці в черговому стильному луку, одягнувши білі штани і короткий жакет із твіду, а також була традиційно без підборів (через травму).

La Reina va presidir a l'estadio La Romareda de Zaragoza в final de la Copa de la Reina, де FC Barcelona venció a la Real Sociedad. pic.twitter.com/RwOXipaoQ8 — Casa de SM el Rey (@CasaReal) May 18, 2024

Публіку зворушив один кадр, коли на трибунах один із футбольних фанатів дав їй потримати на руках маленьку дитину. Королева мала дуже милий вигляд, взявши малюка на руки, а публіка довкола намагалася в цей момент сфотографувати дійство на телефони.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Зазначимо, зазвичай з немовлятами на руках любить фотографуватися принцеса Уельська Кетрін, а ось іспанську королеву ми вперше бачимо за таким заняттям.

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