Як це мило: Джилл Байден в елегантній сукні станцювала з чоловіком на саміті Америк у Лос-Анджелесі

Президентське подружжя своїми діями замилувало членів саміту.
Джо Байден разом зі своєю дружиною привітали делегації на відкритті саміту Америк у Лос-Анджелесі.
Під час свого виступу президентське подружжя внесло в офіційну подію трішки романтики та позитиву. Джо і Джилл станцювали повільний танець перед делегаціями. Це мало дуже милий вигляд. Після цього вони обійнялися.
Перша леді мала прекрасний вигляд. На ній була біла асиметрична сукня довжини міді з воланом, яку вона скомбінувала з перламутровими босоніжками на шпильках, прикрашених різнокольоровими брошками з камінням.
Аутфіт Джилл доповнила гарним укладанням, ніжним макіяжем, французьким манікюром та делікатними прикрасами.
Байден був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку і смугасту краватку.
Нагадаємо, раніше Джилл відвідала презентацію поштової марки на честь спадщини першої леді Ненсі Рейган та її ролі у сприянні формуванню адміністрації президента Рональда Рейгана. Там вона постала в обтислій мереживній сукні білого кольору із червоними вкрапленнями.
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