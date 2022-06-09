Як це мило: Джилл Байден в елегантній сукні станцювала з чоловіком на саміті Америк у Лос-Анджелесі

Як це мило: Джилл Байден в елегантній сукні станцювала з чоловіком на саміті Америк у Лос-Анджелесі

Президентське подружжя своїми діями замилувало членів саміту.

Джо Байден разом зі своєю дружиною привітали делегації на відкритті саміту Америк у Лос-Анджелесі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Під час свого виступу президентське подружжя внесло в офіційну подію трішки романтики та позитиву. Джо і Джилл станцювали повільний танець перед делегаціями. Це мало дуже милий вигляд. Після цього вони обійнялися.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді мала прекрасний вигляд. На ній була біла асиметрична сукня довжини міді з воланом, яку вона скомбінувала з перламутровими босоніжками на шпильках, прикрашених різнокольоровими брошками з камінням.

Джилл и Джо Байдени / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила гарним укладанням, ніжним макіяжем, французьким манікюром та делікатними прикрасами.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Нагадаємо, раніше Джилл відвідала презентацію поштової марки на честь спадщини першої леді Ненсі Рейган та її ролі у сприянні формуванню адміністрації президента Рональда Рейгана. Там вона постала в обтислій мереживній сукні білого кольору із червоними вкрапленнями.

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